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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Томь (мол)
Зенит (мол) - Томь (мол): обзор матча 10 сентября 2010
Зенит (мол)
10.09.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
5 : 0
Завершен
Томь (мол)
9'
А. Ионов
13'
М. Канунников
44'
А. Ионов
64'
С. Матяш
80'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
М. Батов
️️️️
С. Петров
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Чеминава
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 5:0!
М. Канунников
Замена
В. Сушкин
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
Д. Воронов
Желтая карточка
А. Ионов
Замена
С. Мурихин
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 4:0!
С. Матяш
Желтая карточка
С. Кверквелия
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Петров
Замена
А. Сазонов
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
М. Башилов
ГОЛ! 3:0!
А. Ионов
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
М. Башилов
️️️️
А. Закс
Желтая карточка
И. Чеминава
17'
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
70
Артем Коротя
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
4
Кверквелия
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
77
Петров
11
Ионов
10
Матяш
99
Канунников
3-2-3-2
1
Комиссаров
42
Туев
81
Закс
4
Воронов
26
Строев
23
Чернов
89
Махмудов
65
Сокулов
6
Свежов
43
Жариков
8
Гапонов
77
Петров
34
Бочаров
34
Бочаров
77
Петров
11
Ионов
37
Сиротов
37
Сиротов
11
Ионов
5
Чеминава
4
Васильев
4
Васильев
5
Чеминава
10
Матяш
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Матяш
98
Петров
17
Батов
17
Батов
98
Петров
44
Башкиров
10
Сушкин
10
Сушкин
44
Башкиров
6
Свежов
10
Сазонов
10
Сазонов
6
Свежов
81
Закс
30
Башилов
30
Башилов
81
Закс
Остались в запасе
Зенит (мол)
Томь (мол)
81
Александр Глинских
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
92
Артем Кочергин
ЦЗ
20
Илья Протасов
ЦП
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
Остались в запасе
92
Артем Кочергин
ЦЗ
20
Илья Протасов
ЦП
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Томь (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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