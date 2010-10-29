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    Расписание матчей 29-10-2010

    сентябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2010, 1/4 финала, первый матч
    29 октября, пятница
    00:00
    Колорадо
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство 2010, 26 тур
    29 октября, пятница
    14:00
    Динамо (мол)
    1:1
    Сибирь (мол)
    Матч завершен
    29 октября, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    2:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    29 октября, пятница
    16:30
    Локомотив (мол)
    3:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига 2010, 26 тур
    29 октября, пятница
    18:45
    Крылья Советов
    0:2
    Рубин
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 14 тур
    29 октября, пятница
    20:15
    Виктория
    4:2
    Теплице
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2010/2011), 10 тур
    29 октября, пятница
    21:00
    Бурсаспор
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2010/2011), 10 тур
    29 октября, пятница
    22:30
    Бавария
    4:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 13 тур
    29 октября, пятница
    22:30
    Шарлеруа
    0:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2010
    29 октября, пятница
    22:30
    Шотландия (мол.)
    1:1
    Уэльс (мол.)
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2010/2011), 9 тур
    29 октября, пятница
    22:45
    Дженоа
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2010/2011), 9 тур
    29 октября, пятница
    23:15
    Бенфика
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
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