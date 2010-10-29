сентябрь 2010
октябрь 2010
США. МЛС 2010, 1/4 финала, первый матч
Россия. Молодежное первенство 2010, 26 тур
29 октября, пятница
14:00
Матч завершен
29 октября, пятница
14:00
Матч завершен
29 октября, пятница
16:30
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 26 тур
29 октября, пятница
18:45
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 14 тур
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 10 тур
29 октября, пятница
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 10 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 13 тур
Товарищеские матчи. Сборные 2010
29 октября, пятница
22:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2010/2011), 9 тур
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 9 тур
29 октября, пятница
23:15
Матч завершен