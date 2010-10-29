Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 29 октября 2010
Крылья Советов
29.10.2010, пятница, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
49'
С. Корниленко
59'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Корниленко
Замена
Г. Карадениз
️️️️
П. Быстров
Замена
Д. Гриднев
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Д. Елич
️️️️
Е. Савин
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Рязанцев
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Лобос
3
Леилтон
0
Таранов
79
Джорджевич
15
Цаллагов
23
Соснин
10
Кузнецов
19
Иванов
36
Самсонов
91
Яковлев
99
Савин
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
16
Боккетти
44
Навас
17
Калешин
0
Быстров
10
Натхо
16
Нобоа
11
Касаев
12
Корниленко
9
Мартинс
10
Кузнецов
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Кузнецов
99
Савин
25
Елич
25
Елич
99
Савин
0
Быстров
61
Карадениз
61
Карадениз
0
Быстров
9
Мартинс
7
Рязанцев
7
Рязанцев
9
Мартинс
12
Корниленко
13
Медведев
13
Медведев
12
Корниленко
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Воронцов (Ярославль)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
14000 из 35000 зрителей (40%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Рубин
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+