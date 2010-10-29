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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 29 октября 2010
Бавария
29.10.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
39'
М. Демичелис
61'
М. Гомес
73'
А. Тимощук
80'
Т. Кроос
64'
Ш. Райзингер
86'
Э. Брафхайд (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Э. Брафхайд
Пас отдал
Ф. Баcтианс
ГОЛ! 4:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
З. Памич
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 3:1!
А. Тимощук
Пас отдал
Д. Праньич
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райзингер
Пас отдал
А. Путило
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
М. Нику
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Праньич
Желтая карточка
А. Путило
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:0!
М. Демичелис
Пас отдал
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
8
Максимилиан Нику
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
28
Звонко Памич
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-3-1-2
22
Бутт
32
Праньич
2
Демичелис
44
Тимощук
21
Лам
8
Кроос
31
Швайнштайгер
16
Оттль
34
Алтынтоп
13
Мюллер
27
Гомес
4-3-2-1
1
Бауманн
23
Муйджа
4
Барт
21
Топрак
11
Баcтианс
23
Шустер
16
Макиади
14
Путило
8
Нику
6
Абдессадки
61
Сиссе
13
Мюллер
28
Брафхайд
28
Брафхайд
13
Мюллер
34
Алтынтоп
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
34
Алтынтоп
6
Абдессадки
28
Памич
28
Памич
6
Абдессадки
8
Нику
27
Райзингер
27
Райзингер
8
Нику
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
1
Томас Крафт
ВР
11
Никола Сансоне
ЛВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
11
Никола Сансоне
ЛВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бавария - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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