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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 29 октября 2010
Локомотив (мол)
29.10.2010, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
3 : 0
Завершен
Анжи (мол)
2'
М. Миланович
5'
С. Гаракоев
35'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Боданов
Замена
И. Миронов
️️️️
С. Гаракоев
Желтая карточка
Б. Гусейнов
Замена
Р. Алиев
️️️️
М. Славов
Замена
С. Гатагов
️️️️
Б. Илич
Замена
А. Васюков
️️️️
М. Барсов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Г. Нуров
Замена
Ж. Леандро Дос Сантос Жуниор
️️️️
М. Абидинов
Желтая карточка
С. Гаракоев
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Ярковой
Замена
Р. Быков
️️️️
Т. Бурлак
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
Г. Илуридзе
ГОЛ! 3:0!
М. Барсов
ГОЛ! 2:0!
С. Гаракоев
ГОЛ! 1:0!
М. Миланович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Алан Чочиев
АП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Локомотив (мол)
54
Егор Генералов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
Анжи (мол)
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
24
Жозе Леандро Дос Сантос Жуниор
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
3-2-1-3-1
52
Боданов
6
Беляев
90
Бурлак
89
Ярковой
33
Илич
5
Миланович
33
Гаракоев
7
Полоз
94
Нуров
11
Чочиев
14
Барсов
4-3-3
16
Мусин
44
Курбанов
3
Абидинов
15
Гусейнов
75
Ибрагимгаджиев
9
Алимагомаев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
22
Славов
21
Илуридзе
92
Мирзаев
33
Гаракоев
27
Миронов
27
Миронов
33
Гаракоев
14
Барсов
15
Васюков
15
Васюков
14
Барсов
94
Нуров
45
Кухарчук
45
Кухарчук
94
Нуров
90
Бурлак
88
Быков
88
Быков
90
Бурлак
52
Боданов
54
Генералов
54
Генералов
52
Боданов
89
Ярковой
28
Семенов
28
Семенов
89
Ярковой
33
Илич
77
Гатагов
77
Гатагов
33
Илич
21
Илуридзе
33
Элиакву
33
Элиакву
21
Илуридзе
3
Абидинов
24
Дос Сантос Жуниор
24
Дос Сантос Жуниор
3
Абидинов
22
Славов
20
Алиев
20
Алиев
22
Славов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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