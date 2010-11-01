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октябрь 2010
ноябрь 2010
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 10 тур
Блэкпул
2 : 1
Вест Бромвич
Матч завершен
Испания. Примера (2010/2011), 9 тур
Мальорка
2 : 1
Леванте
Матч завершен
США. МЛС 2010, 1/4 финала, первый матч
Сиэтл
0 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 10 тур
Коньяспор
1 : 2
Трабзонспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 14 тур
Нордшелланд
1 : 4
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 9 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
Портимоненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 14 тур
Яблонец
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен