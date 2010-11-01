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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Портимоненси
Витория Гимараеш - Портимоненси: обзор матча 01 ноября 2010
Витория Гимараеш
01.11.2010, понедельник, 23:15
Португалия. Высшая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витория Гимараеш - Портимоненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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Витория Гимараеш
Портимоненси
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18 сентября
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