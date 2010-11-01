Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леванте
Мальорка - Леванте: обзор матча 01 ноября 2010
Мальорка
01.11.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
64'
М. Перейра
84'
Э. Нсуе
26'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леванте
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Вальдо
ГОЛ! 2:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Д. Де Гузман
Замена
П. Сендрос
️️️️
Ратиньо
Замена
Р. Суарес
️️️️
Р. Хорда
Желтая карточка
Ратиньо
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
Ж. Виктор
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
Э. Нсуе
Замена
П. Вебо
️️️️
Ф. Кавенаги
Замена
М. Робусте
️️️️
Нано
Желтая карточка
М. Рейна
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
Вальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Леванте
26
Серхио Гарабато
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-3
13
Ават
21
Айосе
4
Рамис
16
Нуньеш
86
Ратиньо
7
Перейра
19
Марти
18
Де Гузман
10
Нсуе
11
Касадесус
79
Кавенаги
4-2-2-2
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
15
Дель Орно
16
Серхио
14
Пальярдо
23
Вальдо
20
Хуанлу
7
Стуани
9
Хорда
86
Ратиньо
22
Сендрос
22
Сендрос
86
Ратиньо
11
Касадесус
3
Виктор
3
Виктор
11
Касадесус
79
Кавенаги
9
Вебо
9
Вебо
79
Кавенаги
3
Нано
22
Робусте
22
Робусте
3
Нано
9
Хорда
21
Суарес
21
Суарес
9
Хорда
23
Вальдо
10
Кайседо
10
Кайседо
23
Вальдо
Остались в запасе
Мальорка
Леванте
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
26
Серхио Гарабато
ВР
2
Давид Серра
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
26
Серхио Гарабато
ВР
2
Давид Серра
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Мальорка - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+