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    Расписание матчей 25-11-2010

    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Южноамериканский Кубок 2010, 1/2 финала, ответный матч
    25 ноября, четверг
    02:50
    Палмейрас
    1:2
    Гойас
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2010/2011), 4 раунд
    25 ноября, четверг
    20:00
    Лацио
    3:0
    Альбинолеффе
    Матч завершен
    25 ноября, четверг
    22:45
    Кальяри
    0:3
    Болонья
    Матч завершен
    25 ноября, четверг
    22:45
    Катания
    5:1
    Брешиа
    Матч завершен
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