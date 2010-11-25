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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 25 ноября 2010
Кальяри
25.11.2010, четверг, 22:45
Италия. Кубок, 4 раунд
0 : 3
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кальяри - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
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01.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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2 : 4
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Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
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17.10.2026
Интер
Информация о матче
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