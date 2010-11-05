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октябрь 2010
ноябрь 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 27 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 11 тур
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 34 тур
0 : 3
Анжи-2
Тех. поражение
3 : 0
Тех. поражение
Динамо Ставрополь
0 : 2
Астрахань
Матч завершен
СКА
1 : 2
МИТОС
Матч завершен
1 : 1
Черноморец
Матч завершен
0 : 0
Армавир
Матч завершен
1 : 4
Дружба
Матч завершен
Машук-КМВ
3 : 0
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 27 тур
Ростов (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
1 : 2
Томь (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2010, 1/4 финала, ответный матч
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
Сан-Хосе
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 16 тур
Ворскла
0 : 1
Волынь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 11 тур
Кайсериспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 14 тур
Вестерло
1 : 1
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 13 тур
Виллем II
1 : 4
Венло
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 10 тур
Витория Сетубал
3 : 3
Риу Аве
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 15 тур
Славия
0 : 3
Яблонец
Матч завершен