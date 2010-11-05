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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 05 ноября 2010
Амкар (мол)
05.11.2010, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
38'
А. Рябокобыленко
90+3'
А. Субботин
90+4'
А. Субботин
48'
А. Тембулатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
ГОЛ! 3:1!
А. Субботин
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Субботин
+3
+2
Вторая желтая
А. Идрисов
+1
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
Б. Усманов
Желтая карточка
И. Дадаев
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Секретов
Замена
И. Дадаев
️️️️
А. Тембулатов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Смородин
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Соколов
Замена
Б. Умаров
️️️️
М. Солтаев
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Т. Исламов
Замена
А. Померко
️️️️
А. Романенко
Желтая карточка
А. Идрисов
ГОЛ! 1:1!
А. Тембулатов
Замена
А. Ахъядов
️️️️
И. Цуроев
Замена
О. Власов
️️️️
Р. Уциев
Желтая карточка
М. Солтаев
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
А. Секретов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
39
Али Идрисов
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
98
Батыр Умаров
ЦЗ
34
Ислам Дадаев
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Ершов
30
Идову
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
25
Соколов
22
Романенко
10
Секретов
7
Тюкалов
39
Михалев
4-3-2
95
Эдилов
45
Уциев
4
Дашаев
4
Тагилов
36
Адаев
77
Тембулатов
20
Усманов
39
Идрисов
9
Цуроев
51
Исламов
Смородин
29
Андриевский
29
Андриевский
Смородин
25
Соколов
88
Рудаков
88
Рудаков
25
Соколов
5
Рябокобыленко
93
Смородин
93
Смородин
5
Рябокобыленко
22
Романенко
20
Померко
20
Померко
22
Романенко
10
Секретов
9
Субботин
9
Субботин
10
Секретов
32
Солтаев
98
Умаров
98
Умаров
32
Солтаев
77
Тембулатов
34
Дадаев
34
Дадаев
77
Тембулатов
20
Усманов
80
Джабраилов
80
Джабраилов
20
Усманов
45
Уциев
84
Власов
84
Власов
45
Уциев
9
Цуроев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Цуроев
51
Исламов
10
Кадыров
10
Кадыров
51
Исламов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
4
Артем Морыганов
ЦЗ
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Остались в запасе
4
Артем Морыганов
ЦЗ
44
Сергей Синельников
ВР
Остались в запасе
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Ахмат (мол)
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