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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Томь (мол)
Анжи (мол) - Томь (мол): обзор матча 05 ноября 2010
Анжи (мол)
05.11.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 2
Завершен
Томь (мол)
78'
А. Исах Элиакву
26'
И. Туев
51'
А. Ноздрунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
М. Курбанов
Желтая карточка
Г. Махмудов
Замена
М. Башилов
️️️️
В. Строев
Замена
Р. Алиев
️️️️
М. Мирзабеков
ГОЛ! 1:2!
А. Исах Элиакву
Замена
А. Коротя
️️️️
Р. Жариков
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
М. Зайцев
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Протасов
Замена
М. Дженетов
️️️️
Л. Мусин
Замена
В. Гапонов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
И. Протасов
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Ноздрунов
Желтая карточка
М. Зайцев
ГОЛ! 0:2!
А. Ноздрунов
Замена
М. Абдулаев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Г. Омаров
️️️️
Ш. Алимагомаев
ГОЛ! 0:1!
И. Туев
Красная карточка
Ш. Мирзаев
Замена
Г. Махмудов
️️️️
М. Славов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
18
Гамзат Омаров
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
98
Гамзат Махмудов
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
4-3-3
16
Мусин
23
Зайцев
44
Курбанов
15
Гусейнов
6
Магомедов
9
Алимагомаев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
21
Илуридзе
22
Славов
92
Мирзаев
3-2-3-1
1
Бурдыкин
69
Суворов
42
Туев
9
Ноздрунов
26
Строев
23
Чернов
20
Протасов
89
Махмудов
65
Сокулов
43
Жариков
17
Мухаммад
27
Абдулаев
27
Абдулаев
17
Мухаммад
9
Алимагомаев
18
Омаров
18
Омаров
9
Алимагомаев
22
Славов
98
Махмудов
98
Махмудов
22
Славов
21
Илуридзе
33
Элиакву
33
Элиакву
21
Илуридзе
17
Мирзабеков
20
Алиев
20
Алиев
17
Мирзабеков
16
Мусин
1
Дженетов
1
Дженетов
16
Мусин
23
Зайцев
98
Гаджиев
98
Гаджиев
23
Зайцев
43
Жариков
70
Коротя
70
Коротя
43
Жариков
9
Ноздрунов
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
65
Сокулов
8
Гапонов
8
Гапонов
65
Сокулов
89
Махмудов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
89
Махмудов
20
Протасов
85
Ефремов
85
Ефремов
20
Протасов
26
Строев
30
Башилов
30
Башилов
26
Строев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Гамаль Бабаев
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Анжи (мол) - Томь (мол)
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Томь (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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