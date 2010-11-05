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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 05 ноября 2010
Ростов (мол)
05.11.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 0
Завершен
Динамо (мол)
59'
Д. Акимов
69'
С. Шустиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
+1
Желтая карточка
А. Орнат
Замена
А. Тумасян
️️️️
С. Шустиков
+1
Замена
И. Хохба
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
Ю. Петраков
Желтая карточка
А. Кабанов
Замена
А. Бебих
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 2:0!
С. Шустиков
Замена
А. Орнат
️️️️
А. Жарков
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
С. Тумасян
Замена
А. Кабанов
️️️️
Д. Акимов
Замена
В. Шпырев
️️️️
И. Соловьев
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
А. Кузьминов
️️️️
И. Логуа
Вторая желтая
Н. Сергеев
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
Замена
И. Губанов
️️️️
Н. Васильев
Желтая карточка
Н. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
99
Александр Бебих
ЦФ
3-2-2-1-1
30
Соловьев
48
Митькин
27
Харламов
6
Шустиков
5
Мироник
37
Хагба
21
Тумасян
96
Васильев
19
Байрамян
98
Акимов
3-2-4-1
13
Панов
5
Мьюшкович
5
Сергеев
15
Каракин
7
Логуа
69
Лобков
77
Петраков
17
Комисов
81
Жарков
9
Соловьев
26
Отставнов
19
Байрамян
70
Гурбанов
70
Гурбанов
19
Байрамян
98
Акимов
42
Кабанов
42
Кабанов
98
Акимов
21
Тумасян
50
Хохба
50
Хохба
21
Тумасян
6
Шустиков
55
Тумасян
55
Тумасян
6
Шустиков
96
Васильев
66
Губанов
66
Губанов
96
Васильев
9
Соловьев
20
Шпырев
20
Шпырев
9
Соловьев
7
Логуа
87
Кузьминов
87
Кузьминов
7
Логуа
81
Жарков
79
Орнат
79
Орнат
81
Жарков
26
Отставнов
99
Бебих
99
Бебих
26
Отставнов
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
7
Артем Сердюк
ЦФ
16
Владимир Забуга
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
88
Олег Валов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
Остались в запасе
7
Артем Сердюк
ЦФ
16
Владимир Забуга
ВР
Остались в запасе
88
Олег Валов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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