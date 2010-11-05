Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Санкт-Паули
Шальке-04 - Санкт-Паули: обзор матча 05 ноября 2010
Шальке-04
05.11.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Паули
14'
Рауль
53'
К. Хунтелаар
81'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Санкт-Паули
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 3:0!
Рауль
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Крузе
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Д. Наки
Замена
П. Клюге
️️️️
К. Мориц
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Фольц
Замена
Эду
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Д. Даубе
️️️️
Ф. Болл
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
А. Учида
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЛП
13
Джермейн Джонс
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Мориц Фольц
ПЗ
10
Макс Крузе
ЛП
17
Фабиан Болл
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ПП
9
Мариус Эбберс
(К)
ЦФ
62
Дениз Наки
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
16
Эду
ЦФ
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
13
Джонс
18
Мориц
8
Фарфан
14
Хурадо
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-4-2
18
Кесслер
2
Фольц
16
Торандт
3
Самбрано
5
Очипка
33
Леманн
17
Болл
31
Бартельс
10
Крузе
62
Наки
9
Эбберс
13
Джонс
32
Матип
32
Матип
13
Джонс
18
Мориц
24
Клюге
24
Клюге
18
Мориц
14
Хурадо
16
Эду
16
Эду
14
Хурадо
17
Болл
7
Даубе
7
Даубе
17
Болл
10
Крузе
8
Брунс
8
Брунс
10
Крузе
62
Наки
10
Хеннингс
10
Хеннингс
62
Наки
Остались в запасе
Шальке-04
Санкт-Паули
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Шальке-04 - Санкт-Паули
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Шальке-04
Санкт-Паули
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+