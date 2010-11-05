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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 05 ноября 2010
Ворскла
05.11.2010, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
33'
О. Пищур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
Желтая карточка
А. Янузи
Замена
В. Сачко
️️️️
Р. Безус
Замена
С. Параскив
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
И. Скоба
Вторая желтая
А. Рыкун
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
В. Чеснаков
Желтая карточка
Е. Песков
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
А. Рыкун
ГОЛ! 0:1!
О. Пищур
Желтая карточка
В. Ващук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
22
Олександр Пищур
(К)
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
34
Сорин Параскив
ЦП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
13
Песков
33
Селин
15
Кулаков
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
0
Рыкун
9
Янузи
4-4
42
Недилько
77
Бута
91
Бутко
14
Ващук
29
Гринченко
88
Скоба
11
Шарпар
7
Герасимюк
22
Пищур
17
Чеснаков
16
Ярмаш
16
Ярмаш
17
Чеснаков
90
Безус
17
Сачко
17
Сачко
90
Безус
Стевич
30
Симинин
30
Симинин
Стевич
Гошкодеря
77
Пичкур
77
Пичкур
Гошкодеря
7
Герасимюк
34
Параскив
34
Параскив
7
Герасимюк
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
29
Исса Ндое
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Ворскла - Волынь
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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