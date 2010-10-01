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сентябрь 2010
октябрь 2010
Германия. Бундеслига (2010/2011), 7 тур
Ганновер-96
0 : 1
Санкт-Паули
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 23 тур
Амкар (мол)
5 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
1 : 3
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 12 тур
Металлург
0 : 3
Днепр
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 7 тур
Букаспор
0 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Карабюкспор
2 : 1
Галатасарай
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 10 тур
Мехелен
2 : 2
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 8 тур
Витесс
0 : 0
Виллем II
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 7 тур
Лейрия
2 : 1
Академика
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 11 тур
Славия
0 : 1
Виктория
Матч завершен