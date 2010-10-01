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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Санкт-Паули
Ганновер-96 - Санкт-Паули: обзор матча 01 октября 2010
Ганновер-96
01.10.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Паули
6'
М. Эбберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Санкт-Паули
Замена
М. Ханке
️️️️
М. Штоппелькамп
Красная карточка
К. Хагги
Замена
Ч. Таки
️️️️
М. Эбберс
Замена
К. Джакпа
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Д. Наки
️️️️
М. Крузе
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
М. Форсселл
️️️️
Э. Погатец
Желтая карточка
Ф. Болл
Желтая карточка
М. Крузе
Желтая карточка
М. Шмидебах
ГОЛ! 0:1!
М. Эбберс
Пас отдал
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-4-1-1
25
Фромловиц
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
10
Штоппелькамп
13
Штиндль
25
Абделлауе
4-3-3
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
16
Торандт
2
Лехнер
17
Болл
33
Леманн
31
Бартельс
10
Крузе
10
Хеннингс
9
Эбберс
13
Штиндль
15
Джакпа
15
Джакпа
13
Штиндль
2
Погатец
18
Форсселл
18
Форсселл
2
Погатец
10
Штоппелькамп
9
Ханке
9
Ханке
10
Штоппелькамп
9
Эбберс
10
Таки
10
Таки
9
Эбберс
10
Крузе
62
Наки
62
Наки
10
Крузе
10
Хеннингс
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Хеннингс
Остались в запасе
Ганновер-96
Санкт-Паули
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Ганновер-96 - Санкт-Паули
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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