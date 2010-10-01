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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 01 октября 2010
Металлург
01.10.2010, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Днепр
38'
В. Мандзюк
84'
В. Гоменюк
87'
С. Кравченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Замена
Фабиу
️️️️
А. Рибейро
ГОЛ! 0:3!
С. Кравченко
Замена
С. Кравченко
️️️️
Д. Лепа
ГОЛ! 0:2!
В. Гоменюк
Замена
А. Рибейро
️️️️
Тейку
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Коноплянка
Желтая карточка
С. Назаренко
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Жуниор
️️️️
С. Сидорчук
ГОЛ! 0:1!
В. Мандзюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Тищенко
Металлург
50
Егор Попович
ВР
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
15
Фабиу
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-3-2-2
22
Безотосный
4
Тейку
39
Опанасенко
15
Вернидуб
19
Невмывака
28
Тигорев
14
Полевой
17
Аржанов
8
Сидорчук
99
Алози
0
Татанашвили
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
25
Холек
14
Чеберячко
3
Лобжанидзе
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
22
Коноплянка
8
Гоменюк
11
Селезнев
4
Тейку
10
Рибейро
10
Рибейро
4
Тейку
8
Сидорчук
10
Жуниор
10
Жуниор
8
Сидорчук
Рибейро
15
Фабиу
15
Фабиу
Рибейро
Лепа
14
Кравченко
14
Кравченко
Лепа
11
Селезнев
28
Шахов
28
Шахов
11
Селезнев
22
Коноплянка
11
Лепа
11
Лепа
22
Коноплянка
Остались в запасе
Металлург
Днепр
91
Евгений Задоя
ЦП
50
Егор Попович
ВР
42
Евгений Писоцкий
ПП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Вадим Тищенко
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
50
Егор Попович
ВР
42
Евгений Писоцкий
ПП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Вадим Тищенко
Статистика матча Металлург - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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Металлург
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
6
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2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
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2016.01.13 16:11
2
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2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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