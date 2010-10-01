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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 01 октября 2010
Амкар (мол)
01.10.2010, пятница, 11:45
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
5 : 0
Завершен
Динамо (мол)
8'
Н. Бурмистров
29'
Н. Бурмистров
49'
И. Михалев
67'
С. Морозов
82'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
ГОЛ! 5:0!
А. Субботин
Желтая карточка
К. Морыганов
Желтая карточка
Р. Паштов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Смородин
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Смирнов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
И. Михалев
ГОЛ! 4:0!
С. Морозов
Желтая карточка
Д. Отставнов
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Логуа
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Гадзаов
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
М. Магуров
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Тихонов
ГОЛ! 3:0!
И. Михалев
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
О. Валов
Замена
П. Евсеев
️️️️
А. Рудаков
Замена
С. Панов
️️️️
Е. Пузин
Замена
К. Морыганов
️️️️
В. Федорив
Желтая карточка
И. Михалев
ГОЛ! 2:0!
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Амкар (мол)
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
90
Максим Магуров
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
77
Александр Бортник
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-1-3-1-1
44
Синельников
24
Федорив
4
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
93
Смородин
35
Гадзаов
22
Романенко
18
Бурмистров
39
Михалев
4-5-1
22
Пузин
7
Логуа
5
Сергеев
69
Лобков
89
Рудаков
77
Петраков
97
Тихонов
19
Рыховский
88
Валов
77
Паштов
92
Пронкин
24
Федорив
2
Морыганов
2
Морыганов
24
Федорив
5
Рябокобыленко
90
Магуров
90
Магуров
5
Рябокобыленко
93
Смородин
29
Андриевский
29
Андриевский
93
Смородин
25
Смирнов
30
Идову
30
Идову
25
Смирнов
39
Михалев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
39
Михалев
18
Бурмистров
9
Субботин
9
Субботин
18
Бурмистров
35
Гадзаов
17
Васильев
17
Васильев
35
Гадзаов
89
Рудаков
5
Евсеев
5
Евсеев
89
Рудаков
97
Тихонов
18
Каташевский
18
Каташевский
97
Тихонов
22
Пузин
13
Панов
13
Панов
22
Пузин
88
Валов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
88
Валов
7
Логуа
26
Отставнов
26
Отставнов
7
Логуа
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
77
Александр Бортник
ЦЗ
Остались в запасе
Остались в запасе
77
Александр Бортник
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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