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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 01 октября 2010
Ахмат (мол)
01.10.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
37'
И. Протасов (АГ)
86'
Д. Пшеничников (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
Ф. Бурдыкин
Желтая карточка
А. Ноздрунов
Желтая карточка
А. Дашаев
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пшеничников
Желтая карточка
Ю. Тепишев
Желтая карточка
М. Адамов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
А. Сазонов
Замена
М. Адамов
️️️️
Б. Усманов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
И. Туев
Желтая карточка
М. Башилов
Замена
Х. Кадыров
️️️️
А. Ахъядов
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
А. Тембулатов
Желтая карточка
А. Ахъядов
Желтая карточка
Д. Воронов
Желтая карточка
И. Цуроев
Замена
М. Башилов
️️️️
В. Строев
Замена
В. Гапонов
️️️️
Е. Стариков
Замена
О. Сокулов
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Дашаев
️️️️
Б. Умаров
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Протасов
Желтая карточка
Б. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
3-2-3-2
95
Эдилов
35
Тепишев
98
Умаров
36
Адаев
45
Уциев
40
Уциев
20
Усманов
63
Белозеров
77
Тембулатов
33
Ахъядов
9
Цуроев
3-2-3-2
1
Бурдыкин
42
Туев
92
Кочергин
4
Воронов
26
Строев
23
Чернов
89
Махмудов
20
Протасов
6
Свежов
87
Стариков
10
Сазонов
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
77
Тембулатов
50
Ашаханов
50
Ашаханов
77
Тембулатов
20
Усманов
61
Адамов
61
Адамов
20
Усманов
98
Умаров
4
Дашаев
4
Дашаев
98
Умаров
33
Ахъядов
10
Кадыров
10
Кадыров
33
Ахъядов
42
Туев
90
Пшеничников
90
Пшеничников
42
Туев
87
Стариков
8
Гапонов
8
Гапонов
87
Стариков
6
Свежов
65
Сокулов
65
Сокулов
6
Свежов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
26
Строев
30
Башилов
30
Башилов
26
Строев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Ахмат (мол)
Томь (мол)
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Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
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2017.04.30 12:51
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