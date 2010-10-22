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сентябрь 2010
октябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/16 финала, ответный матч
Аваи
3 : 1
Эмелек
Матч завершен
Сан-Хосе
2 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 9 тур
Гамбург
0 : 0
Бавария
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 25 тур
Раменское
0 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 3
Томь (мол)
Матч завершен
4 : 2
Динамо (мол)
Матч завершен
Сибирь (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 13 тур
Бристоль Сити
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 14 тур
2 : 1
Таврия
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 9 тур
Карабюкспор
1 : 2
Эскишехирспор
Матч завершен
Сивасспор
1 : 1
Букаспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 12 тур
Кортрейк
1 : 0
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 10 тур
НАК Бреда
1 : 2
Рода
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 8 тур
Академика
2 : 1
Насьональ
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 13 тур
Теплице
2 : 1
Градец-Кралове
Матч завершен