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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Рода
НАК Бреда - Рода: обзор матча 22 октября 2010
НАК Бреда
22.10.2010, пятница, 22:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
Рода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча НАК Бреда - Рода
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Рат Верлег
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НАК Бреда
Рода
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
2019.09.28 12:08
8
Вратарь «Роды» в матче чемпионата Голландии почистил штрафную площать от снега
2017.12.10 16:43
1
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
2016.10.01 23:50
Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
2016.09.25 19:34
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
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