Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 22 октября 2010
Гамбург
22.10.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Я. Дробны
️️️️
Ф. Рост
Травма
Ф. Рост
Желтая карточка
Д. Праньич
Желтая карточка
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
8
Томас Ринкон
ОП
15
Петр Троховски
АП
11
Джонатан Питройпа
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
34
Николас Юльич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рост
7
Янсен
16
Вестерманн
4
Матейсен
20
Бенджамин
8
Ринкон
12
Зе Роберто
11
Питройпа
15
Троховски
34
Герреро
9
ван Нистелрой
4-3-1-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
44
Тимощук
32
Праньич
8
Кроос
16
Оттль
31
Швайнштайгер
34
Алтынтоп
27
Гомес
13
Мюллер
1
Рост
33
Дробны
33
Дробны
1
Рост
34
Герреро
33
Петрич
33
Петрич
34
Герреро
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
ван Нистелрой
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Гамбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Гамбург
Бавария
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+