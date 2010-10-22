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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Спартак М (мол)
Сибирь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 22 октября 2010
Сибирь (мол)
22.10.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
51'
М. Савенас
6'
Н. Иванников
18'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Спартак М (мол)
+2
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Козлов
Замена
Г. Кулумбегашвили
️️️️
М. Житнев
Желтая карточка
В. Обухов
Замена
В. Зубарев
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
А. Ходырев
Замена
Д. Кочкин
️️️️
С. Коротков
ГОЛ! 1:2!
М. Савенас
Красная карточка
А. Малеев
Замена
И. Хомуха
️️️️
Р. Сабитов
Замена
Н. Баженов
️️️️
Н. Иванников
Замена
А. Малеев
️️️️
Н. Дринчич
Желтая карточка
М. Савенас
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Прудников
18'
ГОЛ! 0:2!
В. Обухов
ГОЛ! 0:1!
Н. Иванников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Андрей Арефин
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артемий Малеев
АП
32
Никита Баженов
ПП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
4-5-1
16
Елисеев
68
Запрудских
28
Климавичус
70
Горак
20
Коротков
5
Гладышев
31
Шрейнер
77
Савенас
99
Житнев
33
Шумов
23
Зуев
2-5-1-2
30
Песьяков
15
Рябов
21
Ходырев
7
Козлов
34
Сабитов
18
Дринчич
7
Иванников
10
Советкин
19
Озобич
89
Прудников
13
Обухов
20
Коротков
84
Кочкин
84
Кочкин
20
Коротков
99
Житнев
62
Кулумбегашвили
62
Кулумбегашвили
99
Житнев
34
Сабитов
22
Хомуха
22
Хомуха
34
Сабитов
7
Козлов
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
7
Козлов
18
Дринчич
8
Малеев
8
Малеев
18
Дринчич
89
Прудников
44
Фадеев
44
Фадеев
89
Прудников
13
Обухов
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Обухов
7
Иванников
32
Баженов
32
Баженов
7
Иванников
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Спартак М (мол)
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
12
Николай Заболотный
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Сибирь (мол) - Спартак М (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
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14 августа
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Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
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