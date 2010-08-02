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июль 2010
август 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 15 тур
Томь
3 : 2
Сибирь
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 22 тур
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Мордовия
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
Салют
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Волгарь
1 : 0
Волга
Матч завершен
1 : 0
Урал
Матч завершен
3 : 1
Сочи
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 1
Шинник
Матч завершен
Авангард
0 : 1
Химки
Матч завершен
Краснодар
3 : 1
Балтика
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 18 тур
3 : 0
Тех. поражение
Анжи-2
5 : 1
Ангушт
Матч завершен
МИТОС
6 : 0
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Дружба
3 : 1
Динамо Ставрополь
Матч завершен
Армавир
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Черноморец
2 : 1
СКА
Матч завершен
США. МЛС 2010
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
Чикаго Файр
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 3 тур
Хорсенс
1 : 0
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 3 тур
Пршибрам
0 : 0
Сигма
Матч завершен