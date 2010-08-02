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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Химки
Авангард - Химки: обзор матча 02 августа 2010
Авангард
02.08.2010, понедельник, 19:30
Россия. Первый дивизион, 22 тур
0 : 1
Завершен
Химки
72'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Химки
Желтая карточка
К. Терентьев
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Бураков
️️️️
И. Бороздин
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
Н. Тимошин
️️️️
Д. Кондаков
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Зобнин
️️️️
С. Михайлов
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Пас отдал
А. Тихонов
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
П. Игнатович
️️️️
К. Дудченко
Замена
С. Шолохов
️️️️
Д. Синяев
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
8
Сергей Щеглов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Авангард
77
Артем Москвин
ВР
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
4-4-1-1
1
Ильин
79
Терентьев
33
Кондаков
88
Киреев
7
Тимачев
15
Коломийченко
21
Бороздин
19
Михайлов
8
Щеглов
17
Синяев
23
Смуров
3-2-3-1
21
Березовский
80
Климов
7
Нежелев
12
Пономаренко
43
Логашов
33
Гапон
4
Юсупов
10
Кузнецов
90
Тихонов
30
Дудченко
17
Синяев
2
Шолохов
2
Шолохов
17
Синяев
21
Бороздин
27
Бураков
27
Бураков
21
Бороздин
19
Михайлов
14
Зобнин
14
Зобнин
19
Михайлов
33
Кондаков
40
Тимошин
40
Тимошин
33
Кондаков
4
Юсупов
17
Канаев
17
Канаев
4
Юсупов
7
Нежелев
15
Евстафьев
15
Евстафьев
7
Нежелев
30
Дудченко
29
Игнатович
29
Игнатович
30
Дудченко
Остались в запасе
Авангард
Химки
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
10
Александр Петров
ЦП
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Остались в запасе
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Александр Петров
ЦП
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Авангард - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Трудовые Резервы
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