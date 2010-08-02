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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Cибирь
Томь - Cибирь: обзор матча 02 августа 2010
Томь
02.08.2010, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
3'
А. Дзюба
21'
А. Дзюба
90+3'
Д. Смирнов
22'
А. Медведев
24'
И. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Cибирь
ГОЛ! 3:2!
Д. Смирнов
Пас отдал
В. Климов
+3
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Шевченко
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Климавичус
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Г. Джиоев
Замена
В. Климов
️️️️
К. Ковальчук
Замена
И. Нагибин
️️️️
Р. Каньяс
Желтая карточка
А. Дегтярев
+1
Желтая карточка
И. Шевченко
Красная карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
К. Нам Иль
Желтая карточка
Д. Молош
ГОЛ! 2:2!
И. Шевченко
ГОЛ! 2:1!
А. Медведев
Пас отдал
А. Дегтярев
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Нам Иль
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ОП
55
Ким Нам Иль
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
АП
83
Александр Харитонов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
11
Александр Дегтярев
ЛП
28
Арунас Климавичус
ОП
88
Рохер Каньяс
ЦП
9
Александр Шуленин
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
0
Норберт Немет
АП
33
Валерий Климов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
33
Александр Шумов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Парейко
59
Иванов
37
Йокич
23
Джиоев
35
Гультяев
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
39
Ковальчук
83
Харитонов
8
Ковальчук
22
Дзюба
4-1-3-2
30
Ковалевски
2
Аравин
70
Горак
24
Филипенко
3
Молош
28
Климавичус
9
Шуленин
88
Каньяс
11
Дегтярев
99
Шевченко
13
Медведев
23
Джиоев
24
Смирнов
24
Смирнов
23
Джиоев
8
Ковальчук
33
Климов
33
Климов
8
Ковальчук
22
Дзюба
10
Мазнов
10
Мазнов
22
Дзюба
88
Каньяс
9
Нагибин
9
Нагибин
88
Каньяс
28
Климавичус
7
Беляев
7
Беляев
28
Климавичус
99
Шевченко
19
Антипенко
19
Антипенко
99
Шевченко
Остались в запасе
Томь
Cибирь
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
0
Норберт Немет
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
0
Норберт Немет
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Статистика матча Томь - Cибирь
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
С.Хральцов
А.Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая)
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