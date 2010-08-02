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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Балтика
Краснодар - Балтика: обзор матча 02 августа 2010
Краснодар
02.08.2010, понедельник, 20:30
Россия. Первый дивизион, 22 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
26'
Е. Калешин (П)
35'
С. Гогниев
88'
И. Пикущак
39'
М. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Балтика
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Пазин
+2
ГОЛ! 3:1!
И. Пикущак
Пас отдал
М. Комков
Красная карточка
М. Багаев
Замена
В. Татарчук
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
А. Тринитацкий
Замена
В. Янчук
️️️️
А. Семенов
Пенальти не реализован!
И. Пикущак
Замена
И. Пикущак
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
А. Романович
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Олейник
Желтая карточка
Е. Крыштафович
Замена
Д. Голубов
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
В. Кренделев
ГОЛ! 2:1!
М. Попов
Пас отдал
В. Тимофеев
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-1-3-2
62
Ботвиньев
15
Калешин
14
Мартынович
24
Мирошниченко
71
Багаев
11
Пазин
2
Сурнев
69
Дедечко
10
Комков
27
Олейник
2
Гогниев
3-2-3
1
Рогачев
85
Попов
5
Крыштафович
23
Могилевский
27
Лебедев
2
Кренделев
6
Резников
28
Мамаев
35
Романович
11
Пазин
39
Цуканов
39
Цуканов
11
Пазин
27
Олейник
90
Михеев
90
Михеев
27
Олейник
2
Гогниев
50
Татарчук
50
Татарчук
2
Гогниев
2
Сурнев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Сурнев
13
Семенов
99
Янчук
99
Янчук
13
Семенов
35
Романович
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
35
Романович
2
Кренделев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
2
Кренделев
28
Мамаев
85
Голубов
85
Голубов
28
Мамаев
Остались в запасе
Краснодар
Балтика
22
Александр Яркин
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
17
Иван Завалий
ЦФ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
22
Александр Яркин
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
Остались в запасе
17
Иван Завалий
ЦФ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Краснодар - Балтика
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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