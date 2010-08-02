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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Кубань (ЛФЛ)
Салют - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 02 августа 2010
Салют
02.08.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
45'
С. Кушов (П)
10'
Р. Калимуллин
55'
Р. Калимуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Кубань (ЛФЛ)
+2
Замена
Д. Горбушин
️️️️
В. Кулик
Замена
А. Лунин
️️️️
Н. Никезич
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Бажев
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Киселев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
В. Левшин
️️️️
В. Булыга
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Р. Калимуллин
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Д. Санников
ГОЛ! 1:2!
Р. Калимуллин
Желтая карточка
Р. Бугаев
Желтая карточка
И. Армаш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кушов
Желтая карточка
В. Старков
Желтая карточка
А. Тлисов
Желтая карточка
С. Кушов
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Калимуллин
Пас отдал
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
30
Дмитрий Санников
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
18
Антон Киселев
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
2-5-2-1
16
Котов
17
Старков
91
Куликов
9
Лешонок
7
Тонких
21
Коробкин
5
Кушов
10
Булыга
30
Санников
15
Лайзанс
93
Роденков
4-1-3-2
98
Будаков
8
Бугаев
15
Жавнерчик
5
Армаш
5
Головатенко
8
Тлисов
11
Букур
55
Кулик
9
Жиляев
15
Калимуллин
17
Никезич
30
Санников
77
Афанасьев
77
Афанасьев
30
Санников
93
Роденков
31
Ткачук
31
Ткачук
93
Роденков
10
Булыга
32
Левшин
32
Левшин
10
Булыга
9
Лешонок
9
Бажев
9
Бажев
9
Лешонок
17
Никезич
81
Лунин
81
Лунин
17
Никезич
55
Кулик
9
Горбушин
9
Горбушин
55
Кулик
9
Жиляев
18
Киселев
18
Киселев
9
Жиляев
15
Калимуллин
23
Сквернюк
23
Сквернюк
15
Калимуллин
Остались в запасе
Салют
Кубань (ЛФЛ)
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
Остались в запасе
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Салют - Кубань (ЛФЛ)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Информация о матче
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