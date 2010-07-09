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июнь 2010
июль 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 12 тур
Сибирь
2 : 2
Динамо
Матч завершен
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
Алания
1 : 3
Зенит
Матч завершен
Ростов
1 : 0
Спартак
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
ФКСБ
1 : 0
Олимпиакос
Матч завершен
Спортинг
1 : 0
Янг Бойз
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 20 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
Матч завершен
Луч
2 : 0
Салют
Матч завершен
Иртыш
0 : 1
Матч завершен
Урал
3 : 1
Краснодар
Матч завершен
КАМАЗ
3 : 2
Матч завершен
Сочи
2 : 5
Шинник
Матч завершен
Химки
1 : 3
Ротор
Матч завершен
Волга
3 : 0
Мордовия
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 1
Балтика
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 12 тур
Амкар (мол)
2 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
0 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
1 : 3
Раменское
Матч завершен
США. МЛС 2010
Чикаго Файр
0 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 1 тур
Заря
0 : 0
Матч завершен
Арсенал
1 : 0
Металлург
Матч завершен
Мариуполь
1 : 1
Металлург
Матч завершен
2 : 2
Динамо
Матч завершен