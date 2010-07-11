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июнь 2010
июль 2010
Товарищеские матчи 2010
Спортинг
1 : 1
Ницца
Матч завершен
Чемпионат мира 2010
Нидерланды
0 : 1
Испания
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 11 тур
Носта
0 : 2
Матч завершен
Химик
2 : 3
Тюмень
Матч завершен
Уфа
0 : 1
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Сокол
1 : 1
Оренбург
Матч завершен
США. МЛС 2010
Филадельфия Юнион
1 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Канзаc Сити
0 : 2
Матч завершен
Динамо Хьюстон
0 : 0
Коламбус
Матч завершен