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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Испания
Нидерланды - Испания: обзор матча 11 июля 2010
Нидерланды
11.07.2010, воскресенье, 22:30
Чемпионат мира, Финал
0 : 1
Завершен
Испания
117'
А. Иньеста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Испания
120'
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
Й. Матейсен
118'
117'
ГОЛ! 0:1!
А. Иньеста
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
111'
Вторая желтая
Д. Хейтинга
109'
106'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Вилья
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Д. ван Бронкхорст
105'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Н. Де Йонг
100'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Х. Капдевила
Замена
Х. Навас
️️️️
Педро
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. ван Бронкхорст
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. ван Боммел
17'
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
Р. ван Перси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЛП
0
Дирк Кейт
ЦП
11
Арьен Роббен
ЦП
6
Марк ван Боммел
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
10
Уэсли Снейдер
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЛП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
14
Хаби Алонсо
ПП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Нидерланды
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-2
1
Стекеленбург
5
ван Бронкхорст
14
Матейсен
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
6
Де Йонг
0
Кейт
11
Роббен
6
ван Боммел
9
ван Перси
10
Снейдер
4-4-1-1
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
14
Алонсо
8
Хави
6
Иньеста
5
Бускетс
11
Педро
7
Вилья
5
ван Бронкхорст
15
Брафхайд
15
Брафхайд
5
ван Бронкхорст
0
Кейт
21
Элиа
21
Элиа
0
Кейт
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
6
Де Йонг
11
Педро
22
Навас
22
Навас
11
Педро
14
Алонсо
10
Фабрегас
10
Фабрегас
14
Алонсо
7
Вилья
9
Торрес
9
Торрес
7
Вилья
Остались в запасе
Нидерланды
Испания
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Нидерланды - Испания
8
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
8
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Даррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:00 (прямая трансляция)
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