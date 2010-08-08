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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Днепр
Таврия - Днепр: обзор матча 08 августа 2010
Таврия
08.08.2010, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
78'
Р. Ротань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Днепр
Желтая карточка
С. Маркович
+3
Вторая желтая
Е. Чеберячко
Замена
А. Шиндер
️️️️
О. Гуменюк
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Ковпак
Замена
С. Назаренко
️️️️
В. Федорчук
Пенальти не реализован!
А. Ковпак
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Монахов
Замена
О. Феррейра
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Корнев
Желтая карточка
А. Русол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-4-2
12
Постранский
28
Леандро
80
Корнев
20
Монахов
5
Маркович
84
Голайдо
22
Любенович
2
Галюза
30
Гуменюк
11
Идахор
39
Ковпак
3-2-3-1-1
1
Каниболоцкий
25
Холек
16
Русол
14
Чеберячко
3
Лобжанидзе
29
Денисов
29
Ротань
5
Федорчук
25
Калиниченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
80
Корнев
20
Матяж
20
Матяж
80
Корнев
30
Гуменюк
7
Шиндер
7
Шиндер
30
Гуменюк
39
Ковпак
10
Фещук
10
Фещук
39
Ковпак
25
Калиниченко
18
Феррейра
18
Феррейра
25
Калиниченко
5
Федорчук
9
Назаренко
9
Назаренко
5
Федорчук
11
Селезнев
8
Гоменюк
8
Гоменюк
11
Селезнев
Остались в запасе
Таврия
Днепр
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Таврия - Днепр
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Днепр
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
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2017.07.20 07:17
5
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2018.01.17 10:15
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21
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2017.06.19 06:34
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