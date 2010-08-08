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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 08 августа 2010
Динамо К
08.08.2010, воскресенье, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
58'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
Замена
Л. Алмейда
️️️️
А. Милевский
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Р. Еременко
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Д. Лазич
Замена
Ч. Танаса
️️️️
М. Мгуни
Замена
В. Иванко
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
О. Гусев
️️️️
Р. Зозуля
Желтая карточка
Шина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
(К)
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-2-1-3
71
Бойко
3
Попов
3
Бетао
17
Михалик
21
Данило Силва
26
Еременко
5
Вукоевич
19
Гармаш
0
Милевский
10
Зозуля
7
Шевченко
3-2-3-1-1
1
Непогодов
4
Прийма
4
Воловик
8
Аделейе
28
Мариу Сержиу
9
Шина
22
Мхитарян
6
Морозюк
10
Лазич
17
Соарес
27
Мгуни
26
Еременко
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
26
Еременко
0
Милевский
44
Алмейда
44
Алмейда
0
Милевский
10
Зозуля
20
Гусев
20
Гусев
10
Зозуля
10
Лазич
80
Тейшейра
80
Тейшейра
10
Лазич
6
Морозюк
19
Иванко
19
Иванко
6
Морозюк
27
Мгуни
22
Танаса
22
Танаса
27
Мгуни
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Динамо К - Металлург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
А.Войтюк
О.Плужник
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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