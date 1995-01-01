Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Ткаченко

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Ткаченко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Черноморец»
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1979 (44 года)
    Рост 171
    Вес 70
    • Читайте нас: 
    11