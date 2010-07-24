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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 24 июля 2010
Таврия
24.07.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
10'
А. Ковпак
62'
Л. Идахор
75'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Желтая карточка
А. Корнев
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
Д. Голайдо
Замена
М. Фещук
️️️️
В. Гигиадзе
Замена
Д. Лазич
️️️️
Д. Андрада Тейшейра
Замена
Ч. Янков
️️️️
А. Дашян
ГОЛ! 2:0!
Л. Идахор
Замена
И. Галюза
️️️️
А. Ковпак
Желтая карточка
Ч. Танаса
Замена
Ч. Танаса
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
С. Маркович
Желтая карточка
Соарес
Замена
А. Шиндер
️️️️
Н. Кашевский
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
Н. Кашевский
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Ковпак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-3-3
12
Постранский
6
Кашевский
80
Корнев
20
Монахов
5
Маркович
84
Голайдо
22
Любенович
30
Гуменюк
20
Гигиадзе
11
Идахор
39
Ковпак
4-4-2
1
Непогодов
28
Мариу Сержиу
4
Прийма
4
Воловик
9
Шина
11
Годин
80
Тейшейра
6
Морозюк
22
Мхитарян
9
Дашян
17
Соарес
39
Ковпак
2
Галюза
2
Галюза
39
Ковпак
6
Кашевский
7
Шиндер
7
Шиндер
6
Кашевский
20
Гигиадзе
10
Фещук
10
Фещук
20
Гигиадзе
9
Дашян
16
Янков
16
Янков
9
Дашян
80
Тейшейра
10
Лазич
10
Лазич
80
Тейшейра
11
Годин
22
Танаса
22
Танаса
11
Годин
Остались в запасе
Таврия
Металлург
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Таврия - Металлург
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
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