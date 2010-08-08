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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 августа 2010
Челси
08.08.2010, воскресенье, 18:00
Суперкубок Англии, Финал
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
83'
С. Калу
41'
Л. Валенсия
76'
Чичарито
90+2'
Д. Бербатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
Замена
Р. Гиггз
️️️️
М. Кэррик
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. Скоулз
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Э. Коул
Замена
Д. Брума
️️️️
П. Феррейра
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Ф. Малуда
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Фабио
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
Замена
Чичарито
️️️️
М. Оуэн
Замена
Нани
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2-1
40
Илариу
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
19
Феррейра
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Калу
39
Анелька
4-4-2
1
ван дер Сар
2
Фабио
30
Эванс
15
Видич
16
О'Ши
25
Валенсия
22
Скоулз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
32
Руни
10
Оуэн
3
Коул
18
Жирков
18
Жирков
3
Коул
19
Феррейра
25
Брума
25
Брума
19
Феррейра
13
Малуда
51
Бенаюн
51
Бенаюн
13
Малуда
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
12
Оби Микел
11
Дрогба
11
Дрогба
12
Оби Микел
2
Фабио
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Фабио
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Скоулз
16
Кэррик
11
Гиггз
11
Гиггз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
17
Нани
17
Нани
33
Пак Джи Сун
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
10
Оуэн
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Оуэн
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Томаш Кушчак
ВР
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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