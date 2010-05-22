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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Интер
Бавария - Интер: обзор матча 22 мая 2010
Бавария
22.05.2010, суббота, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
0 : 2
Завершен
Интер
35'
Д. Милито
70'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Интер
+2
Замена
М. Матерацци
️️️️
Д. Милито
Замена
С. Мунтари
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 0:2!
Д. Милито
Пас отдал
С. Это'О
Замена
Д. Станкович
️️️️
К. Киву
Замена
М. Клозе
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
34
Алтынтоп
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
4-2-3-1
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
9
Это'О
10
Снейдер
21
Пандев
22
Милито
34
Алтынтоп
11
Клозе
11
Клозе
34
Алтынтоп
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
22
Милито
0
Матерацци
0
Матерацци
22
Милито
26
Киву
5
Станкович
5
Станкович
26
Киву
21
Пандев
4
Мунтари
4
Мунтари
21
Пандев
Остались в запасе
Бавария
Интер
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Бавария - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Дэррен Кэнн (оба - Англия)
Резервный судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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