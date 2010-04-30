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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Марсель
Осер - Марсель: обзор матча 30 апреля 2010
Осер
30.04.2010, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Марсель
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Брандао
Желтая карточка
Э. Сиссе
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Б. Педретти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
2
Седрик Ангбар
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Жереми Берто
ПЗ
15
Дариуш Дудка
ЛП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Осер
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
23
Берто
15
Дудка
23
Бирса
25
Педретти
14
Олиеч
27
Йелень
21
Никулаэ
4-3-1-2
30
Манданда
22
Сиссе
21
Боннар
20
Диавара
5
Хайнце
25
Мбиа
77
Каборе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
21
Никулаэ
18
Конту
18
Конту
21
Никулаэ
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
76
Ньянг
14
Коне
14
Коне
76
Ньянг
Остались в запасе
Осер
Марсель
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Осер - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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