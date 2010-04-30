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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 30 апреля 2010
Анжи
30.04.2010, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Цораев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
С. Ткачев
Замена
М. Бакаев
️️️️
Д. Иванов
Замена
А. Ставпец
️️️️
Е. Савин
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Бобер
Замена
Г. Ходжава
️️️️
М. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ОП
7
Камиль Агаларов
ЦП
13
Дмитрий Иванов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
(К)
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
8
Антон Бобер
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Анжи
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
5
Кебе
19
Стрельцов
7
Агаларов
13
Иванов
6
Цораев
16
Голенда
4-3-1-2
31
Лобос
33
Дрмич
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Будылин
8
Бобер
56
Гриднев
11
Ткачев
11
Петрович
99
Савин
13
Алхазов
6
Цораев
0
Магомедов
0
Магомедов
6
Цораев
13
Иванов
88
Бакаев
88
Бакаев
13
Иванов
4
Шукуров
28
Ходжава
28
Ходжава
4
Шукуров
11
Ткачев
26
Васиев
26
Васиев
11
Ткачев
8
Бобер
15
Цаллагов
15
Цаллагов
8
Бобер
99
Савин
16
Ставпец
16
Ставпец
99
Савин
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
22
Николай Цыган
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
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