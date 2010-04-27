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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - ПСЖ
Гренобль - ПСЖ: обзор матча 27 апреля 2010
Гренобль
27.04.2010, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
4 : 0
Завершен
ПСЖ
26'
Л. Батльес
44'
Н. Дьез
65'
Н. Акрур
68'
Д. Любоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - ПСЖ
Замена
Х. Сианси
️️️️
Д. Любоя
Замена
Ж. Клеман
️️️️
К. Макелеле
Замена
Й. Тадич
️️️️
Л. Батльес
ГОЛ! 4:0!
Д. Любоя
ГОЛ! 3:0!
Н. Акрур
Замена
Ж. Кальве
️️️️
Л. Куртуа
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. Шантом
ГОЛ! 2:0!
Н. Дьез
ГОЛ! 1:0!
Л. Батльес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-2-3-2
1
Вивиани
15
Рендулич
12
Цесар
23
Соже
29
Манфруа
2
Куртуа
7
Дьез
10
Батльес
15
Ромао
28
Любоя
17
Акрур
4-4-2
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
13
Траоре
6
Маконда
13
Санкаре
0
Макелеле
23
Н'Гойи
8
Шантом
33
Маурис
88
Луйиндула
28
Любоя
25
Сианси
25
Сианси
28
Любоя
2
Куртуа
6
Кальве
6
Кальве
2
Куртуа
10
Батльес
27
Тадич
27
Тадич
10
Батльес
8
Шантом
29
Сессеньон
29
Сессеньон
8
Шантом
0
Макелеле
11
Клеман
11
Клеман
0
Макелеле
13
Санкаре
9
Эрдинг
9
Эрдинг
13
Санкаре
Остались в запасе
Гренобль
ПСЖ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
30
Апула Эдель
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гренобль - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де Альп
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