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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 10 мая 2010
Ростов
10.05.2010, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
63'
С. Семак
77'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Желтая карточка
К. Нобоа
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Ахметович
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
А. Павленко
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Горбанец
Замена
А. Павленко
️️️️
Е. Луценко
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Быстров
Травма
П. Быстров
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
А. Бухаров
Желтая карточка
А. Бухаров
16'
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
15'
Травма
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
15
Иван Живанович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЛП
99
Станислав Иванов
ОП
24
Александр Кульчий
АП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Жорди Фигерас
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
15
Рафал Муравски
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
22
Деян Радич
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Амельченко
15
Живанович
6
Ленгиел
24
Гионеа
8
Черкес
99
Иванов
48
Луценко
19
Блатняк
24
Кульчий
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-1-4-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
9
Орехов
44
Навас
21
Фигерас
15
Муравски
11
Касаев
16
Нобоа
37
Семак
0
Быстров
11
Бухаров
48
Луценко
8
Павленко
8
Павленко
48
Луценко
90
Ахметович
98
Акимов
98
Акимов
90
Ахметович
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
11
Бухаров
10
Натхо
10
Натхо
11
Бухаров
0
Быстров
32
Баляйкин
32
Баляйкин
0
Быстров
Остались в запасе
Ростов
Рубин
2
Олег Лещиков
ЦЗ
8
Алексей Сугак
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
0
Евгений Черемисин
ВР
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
2
Олег Лещиков
ЦЗ
8
Алексей Сугак
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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