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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Томь (мол)
Раменское - Томь (мол): обзор матча 10 мая 2010
Раменское
10.05.2010, понедельник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 1
Завершен
Томь (мол)
12'
К. Кулешов
22'
Д. Кудряшов
88'
Д. Кудряшов
35'
А. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Томь (мол)
+3
Замена
Д. Ефремов
️️️️
О. Сокулов
Замена
А. Савченко
️️️️
Д. Кудряшов
+3
ГОЛ! 3:1!
Д. Кудряшов
Замена
А. Семячкин
️️️️
М. Губжев
Желтая карточка
И. Туев
Желтая карточка
Р. Жариков
Замена
Д. Зинович
️️️️
М. Плопа
Замена
В. Гапонов
️️️️
Е. Стариков
Желтая карточка
М. Губжев
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
М. Губжев
️️️️
К. Кулешов
Желтая карточка
Е. Мальков
Желтая карточка
М. Плопа
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Анисимов
Замена
О. Сокулов
️️️️
Н. Немет
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Ребров
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 2:1!
А. Якимов
ГОЛ! 2:0!
Д. Кудряшов
ГОЛ! 1:0!
К. Кулешов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
38
Дмитрий Зинович
ЛП
28
Александр Семячкин
ЦП
20
Андрей Савченко
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
3-1-5-1
32
Ребров
3
Плопа
3
Мальков
27
Молодцов
9
Лапин
19
Соболев
21
Анисимов
28
Кузьмичев
13
Кудряшов
53
Колодко
9
Кулешов
3-2-1-1-3
1
Комиссаров
42
Туев
89
Якимов
4
Воронов
30
Башилов
28
Дмитриевский
4
Янотовский
0
Немет
87
Стариков
43
Жариков
10
Сазонов
9
Кулешов
25
Губжев
25
Губжев
9
Кулешов
Губжев
28
Семячкин
28
Семячкин
Губжев
13
Кудряшов
20
Савченко
20
Савченко
13
Кудряшов
21
Анисимов
0
Моц
0
Моц
21
Анисимов
32
Ребров
47
Филиппов
47
Филиппов
32
Ребров
3
Плопа
38
Зинович
38
Зинович
3
Плопа
9
Лапин
7
Никитинский
7
Никитинский
9
Лапин
Сокулов
85
Ефремов
85
Ефремов
Сокулов
87
Стариков
8
Гапонов
8
Гапонов
87
Стариков
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
0
Немет
65
Сокулов
65
Сокулов
0
Немет
Остались в запасе
Раменское
Томь (мол)
29
Никита Коновалов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Статистика матча Раменское - Томь (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
Новости команд
Все
Раменское
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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