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Cибирь - Крылья Советов
Cибирь - Крылья Советов: обзор матча 10 мая 2010
Cибирь
10.05.2010, понедельник, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
8'
Т. Чижек
17'
А. Медведев
68'
А. Климавичус
80'
М. Астафьев
6'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Крылья Советов
ГОЛ! 4:1!
М. Астафьев
Пас отдал
А. Дегтярев
Замена
А. Алхазов
️️️️
И. Таранов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
И. Шевченко
ГОЛ! 3:1!
А. Климавичус
Пас отдал
А. Васильев
Замена
А. Климавичус
️️️️
И. Нагибин
Замена
Е. Савин
️️️️
И. Стрелков
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Чижек
Замена
А. Бобер
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 2:1!
А. Медведев
Пас отдал
Т. Чижек
17'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чижек
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
79
Ненад Джорджевич
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-2
30
Ковалевски
2
Аравин
17
Бухряков
24
Филипенко
3
Валентич
22
Чижек
8
Макаренко
9
Нагибин
4
Астафьев
99
Шевченко
13
Медведев
4-1-4-1
31
Лобос
33
Дрмич
0
Таранов
63
Белозеров
3
Будылин
79
Джорджевич
20
Аджинджал
56
Гриднев
11
Петрович
11
Ткачев
12
Стрелков
9
Нагибин
28
Климавичус
28
Климавичус
9
Нагибин
22
Чижек
8
Васильев
8
Васильев
22
Чижек
99
Шевченко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
99
Шевченко
11
Петрович
8
Бобер
8
Бобер
11
Петрович
12
Стрелков
99
Савин
99
Савин
12
Стрелков
0
Таранов
13
Алхазов
13
Алхазов
0
Таранов
Остались в запасе
Cибирь
Крылья Советов
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Cибирь - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
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