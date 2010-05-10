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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 мая 2010
Балтика
10.05.2010, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
32'
Е. Крыштафович
33'
В. Запояска
79'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
Д. Балан
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
М. Бузникин
️️️️
Д. Голубов
ГОЛ! 1:2!
А. Мурнин
Желтая карточка
А. Семенов
Вторая желтая
В. Тимофеев
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
И. Старков
️️️️
Л. Корнилов
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Горбатюк
Замена
С. Резников
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Нечаев
ГОЛ! 1:1!
В. Запояска
Пас отдал
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
Е. Крыштафович
Желтая карточка
Г. Наврузов
Желтая карточка
А. Горбатюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
0
Марко Джалович
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
15
Максим Живновицкий
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3-2-1-2
1
Рогачев
85
Попов
5
Крыштафович
14
Рогочий
2
Кренделев
27
Лебедев
28
Мамаев
85
Голубов
17
Завалий
3-2-4-1
31
Барсуков
24
Наврузов
29
Горбатюк
3
Смирнов
26
Балан
2
Недорезов
18
Корнилов
2
Димидко
80
Запояска
18
Нечаев
8
Кармазиненко
85
Голубов
15
Бузникин
15
Бузникин
85
Голубов
28
Мамаев
6
Резников
6
Резников
28
Мамаев
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
Никифоров
18
Нечаев
10
Никифоров
10
Никифоров
18
Нечаев
18
Корнилов
10
Старков
10
Старков
18
Корнилов
29
Горбатюк
27
Мурнин
27
Мурнин
29
Горбатюк
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
0
Марко Джалович
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Главный тренер
Иван Лях
40
Антон Козорез
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
0
Марко Джалович
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Родина
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