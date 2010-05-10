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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 10 мая 2010
Урал
10.05.2010, понедельник, 15:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
0 : 2
Завершен
Химки
13'
А. Юсупов
52'
А. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Химки
+2
Замена
С. Маслов
️️️️
К. Дудченко
Замена
А. Мамонов
️️️️
С. Кузнецов
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Герк
️️️️
М. Осинов
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Галиуллин
️️️️
П. Сикимич
ГОЛ! 0:2!
А. Петров
Пас отдал
С. Кузнецов
Замена
А. Петров
️️️️
А. Евстафьев
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
4-4-1-1
1
Помазан
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
70
Сафрониди
81
Осинов
36
Скрыльников
30
Асеведо
27
Шатов
23
Горбатенко
81
Сикимич
3-2-2-2
21
Березовский
31
Ибрагимов
7
Нежелев
80
Климов
43
Логашов
12
Пономаренко
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
15
Евстафьев
81
Сикимич
24
Галиуллин
24
Галиуллин
81
Сикимич
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
81
Осинов
8
Герк
8
Герк
81
Осинов
23
Горбатенко
0
Малоян
0
Малоян
23
Горбатенко
15
Евстафьев
10
Петров
10
Петров
15
Евстафьев
4
Юсупов
17
Канаев
17
Канаев
4
Юсупов
30
Дудченко
14
Маслов
14
Маслов
30
Дудченко
10
Кузнецов
24
Мамонов
24
Мамонов
10
Кузнецов
Остались в запасе
Урал
Химки
0
Сергей Армишев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
0
Сергей Армишев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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