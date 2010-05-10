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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Ротор
Краснодар - Ротор: обзор матча 10 мая 2010
Краснодар
10.05.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
3 : 0
Завершен
Ротор
15'
С. Мирошниченко
55'
А. Яркин
64'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ротор
Замена
Я. Эрлих
️️️️
И. Каньенда
Замена
С. Шудров
️️️️
О. Алейник
Замена
И. Кнежевич
️️️️
А. Яркин
Замена
Е. Тараканов
️️️️
С. Мирошниченко
Замена
М. Багаев
️️️️
Н. Марков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Калешин
ГОЛ! 2:0!
А. Яркин
Замена
К. Кочубей
️️️️
А. Савин
Замена
М. Маркосов
️️️️
И. Шестаков
Желтая карточка
И. Шестаков
ГОЛ! 1:0!
С. Мирошниченко
Пас отдал
А. Михеев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Александр Младенов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
82
Василий Чернов
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-4-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
24
Мирошниченко
91
Куликов
13
Марков
11
Пазин
2
Сурнев
25
Деменко
90
Михеев
10
Комков
22
Яркин
4-3-1-2
1
Малышев
15
Житников
3
Олеников
55
Гузь
14
Епифанов
24
Тузовский
3
Гайдуков
34
Алейник
22
Шестаков
18
Савин
33
Каньенда
22
Яркин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
22
Яркин
13
Марков
71
Багаев
71
Багаев
13
Марков
24
Мирошниченко
55
Тараканов
55
Тараканов
24
Мирошниченко
33
Каньенда
11
Эрлих
11
Эрлих
33
Каньенда
18
Савин
8
Кочубей
8
Кочубей
18
Савин
34
Алейник
18
Шудров
18
Шудров
34
Алейник
22
Шестаков
9
Маркосов
9
Маркосов
22
Шестаков
Остались в запасе
Краснодар
Ротор
7
Александр Младенов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
23
Владимир Смирнов
ЦП
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Андрей Чичкин
ВР
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
7
Александр Младенов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Андрей Чичкин
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Краснодар - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
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