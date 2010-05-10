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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Салют
Шинник - Салют: обзор матча 10 мая 2010
Шинник
10.05.2010, понедельник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 1
Завершен
Салют
15'
Р. Войдель
66'
В. Булыга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Салют
+1
Замена
С. Тонких
️️️️
Д. Клопков
Желтая карточка
И. Жирный
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Шевченко
Замена
М. Белецкий
️️️️
Ж. Карлос
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Е. Шипицин
Замена
В. Катынсус
️️️️
Р. Войдель
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Рыжков
ГОЛ! 1:1!
В. Булыга
Замена
Ю. Роденков
️️️️
А. Бажев
Желтая карточка
Е. Шипицин
Желтая карточка
А. Горин
Замена
Р. Валеев
️️️️
Л. Лацузбая
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
Д. Клопков
ГОЛ! 1:0!
Р. Войдель
Пас отдал
Р. Григорян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
20
Жеан Карлос
АП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Сергей Тонких
ЦП
2
Амзор Айларов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Артем Прохоров
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-4-2-1
1
Городов
25
Половинчук
2
Поворов
33
Сухов
20
Войдель
28
Рыжков
28
Григорян
88
Лацузбая
20
Жеан Карлос
6
Вильям
31
Монарев
4-5-1
31
Беленов
25
Жирный
41
Горин
21
Бутырин
17
Старков
10
Булыга
7
Шевченко
44
Клопков
25
Шипицин
9
Лешонок
9
Бажев
88
Лацузбая
10
Валеев
10
Валеев
88
Лацузбая
20
Жеан Карлос
13
Белецкий
13
Белецкий
20
Жеан Карлос
20
Войдель
21
Катынсус
21
Катынсус
20
Войдель
28
Рыжков
26
Архипов
26
Архипов
28
Рыжков
44
Клопков
7
Тонких
7
Тонких
44
Клопков
25
Шипицин
13
Замалиев
13
Замалиев
25
Шипицин
7
Шевченко
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Шевченко
9
Бажев
93
Роденков
93
Роденков
9
Бажев
Остались в запасе
Шинник
Салют
13
Александр Кудрявцев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
2
Амзор Айларов
ЦП
8
Артем Прохоров
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
13
Александр Кудрявцев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
20
Андрей Говоров
ЦФ
Остались в запасе
2
Амзор Айларов
ЦП
8
Артем Прохоров
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Шинник - Салют
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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