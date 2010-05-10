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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 10 мая 2010
Амкар-Пермь
10.05.2010, понедельник, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
85'
М. Канунников
89'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
С. Хусти
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
Данни
Замена
Д. Соколов
️️️️
В. Гришин
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
Вито
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Розина
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Померко
️️️️
В. Федорив
Желтая карточка
В. Федорив
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
1
Сергей Волков
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Митар Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
0
Вито
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
13
Гаал
24
Попов
21
Белоруков
24
Федорив
28
Гришин
1
Волков
10
Кнежевич
7
Пеев
18
Бурмистров
13
Новакович
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
6
Мейра
15
Губочан
18
Зырянов
27
Денисов
34
Быстров
20
Файзулин
10
Данни
11
Кержаков
28
Гришин
25
Соколов
25
Соколов
28
Гришин
24
Федорив
20
Померко
20
Померко
24
Федорив
18
Бурмистров
0
Вито
0
Вито
18
Бурмистров
11
Кержаков
9
Хусти
9
Хусти
11
Кержаков
20
Файзулин
27
Розина
27
Розина
20
Файзулин
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
41
Максим Шумайлов
ВР
69
Денис Дедечко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
69
Денис Дедечко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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